Officiel - Florian Chabrolle quitte l'OM pour l'AC Ajaccio

Florian Chabrolle quitte l'Olympique de Marseille ! Le milieu de terrain de 22 ans, qui n'a disputé que trois matchs officiel sous les couleurs phocéenne (1 de L1, 1 de Coupe de France, et 1 en Ligue Europa), quitte son club formateur de manière définitive. En effet, l'AC Ajaccio vient de s'offrir le milieu de terrain jusqu'en juin 2023. À noter que le milieu est arrivé libre de tout contrat ! "Le jeune joueur offensif a soif de jeu. Florian Chabrolle a toute l’ambition et la détermination nécessaire pour gagner du temps de jeu et aider l'équipe" est-il écrit dans le communiqué de l'ACA.

Un renfort offensif pour l’équipe ! Florian Chabrolle, jeune milieu de terrain de 22 ans évoluant à l’Olympique de Marseille, s’engage en Blanc et Rouge jusqu’en 2023. Bienvenue à l'AC Aiacciu Florian 🔴⚪️ https://t.co/vV0mWK2bsO — AC Ajaccio (@ACAjaccio) January 5, 2021