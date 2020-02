Officiel - Fly Emirates nouveau sponsor maillot de l'OL

Fly Emirates deviendra à partir de la saison prochaine le nouveau sponsor maillot de l'Olympique Lyonnais.

L'Olympique Lyonnais change de sponsor maillot. A partir de la saison prochaine et pour les cinq années suivantes, la tunique des Gones sera floquée du logo de Fly Emirates, en vertu d'un accord passé entre le club rhodanien et la compagnie aérienne émiratie et officialisé ce jeudi matin. "L’arrivée d’Emirates parmi nous représente une opportunité incroyable pour notre club et notre métropole", se délecte Jean-Michel Aulas dans un communiqué.

Alors qu'un turnover étaient jusqu'ici instauré entre deux sponsors maillots, Hyundai et Véolia, Fly Emirates "apparaîtra sur le devant des tenues d'entraînement et des nouveaux maillots de l'OL pour tous les matchs du club, dans le cadre de la Ligue 1 Conforama et la Coupe d'Europe, jusqu'en juin 2025", précise le communiqué.

Aucun chiffre n'a encore filtré mais, à titre de comparaison, le PSG récoltait entre 25 et 30 millions d'euros chaque année pour apposer la marque Fly Emirates sur son maillot jusqu'à la fin de la saison dernière. Le club parisien est désormais sponsorisé par Accor Live Limitless, pour près du double.