Officiel - Franck Passi est le nouvel entraîneur des Chamois Niortais

Dix-huitièmes de Ligue 2 (17 points), les Chamois Niortais viennent d'introniser Franck Passi (53 ans) au poste d'entraîneur. Le très bref adjoint de Thierry Henry à l'AS Monaco (décembre 2018 - janvier 2019) débarque dans la Venise Verte pour une mission de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2020. Entraîneur en chef à l'Olympique de Marseille (avril à octobre 2016) puis au Lille OSC (février à juin 2017), Franck Passi arrive avec Thomas Fernandez comme adjoint et retrouvera son fils Bryan, recrue du dernier mercato estival. Pour rappel, Jean-Philippe Faure et Carl Tourenne assuraient jusqu'à présent l'intérim après le limogeage de Pascal Plancque, le 6 janvier dernier.

