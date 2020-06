Officiel - Franck Passi quitte Niort... pour Laurent Blanc !

Arrivé au mois de janvier dernier à Niort pour sauver le club, Franck Passi ne s'éternisera pas chez les Chamois. En effet, l'ex-coach de l'OM, qui n'a gagné que 2 matchs sur 8 (3 nuls, 3 défaites), a décidé de quitter le club niortais ce lundi, même s'il a réussi à maintenir son équipe in-extremis (18ème place).

"Conformément à ce qui était prévu à son arrivée en janvier 2020, il a donné sa parole à Laurent Blanc pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été. Nous avons essayé de le faire revenir sur cet engagement, mais il n’a pas souhaité renier sa promesse et c’est tout à son honneur. Nous remercions sincèrement Franck et son adjoint Thomas Fernandez pour leur implication et le travail effectué au cours des derniers mois", peut-on lire dans le communiqué de club. Pour l'instant, on ne sait rien sur l'avenir de Laurent Blanc, et donc de Passi.