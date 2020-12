Officiel - Frédéric Thiriez candidat à la présidence de la FFF

C'était fortement pressenti, c'est désormais officiel : Frédéric Thiriez, l'ancien président de la Ligue de Football Professionnel (de 2002 à 2016), a annoncé qu’il était candidat à la succession de Noël Le Graët à la présidence de la Fédération Française de Football. Dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe, Frédéric Thiriez a insisté sur la nécessité de sauver le football amateur.

"Après quatre années où j'ai pris du recul et beaucoup réfléchi, je me porte candidat parce que le football français traverse une crise sans précédent, notamment le football amateur, dont on ne parle pas souvent. (…) Le foot amateur est la raison d'être et la raison de vivre de la Fédération. Je sais bien qu'il y a la vitrine, l'équipe de France ou la Coupe de France. Mais c'est la masse qui fait l'élite", a-t-il indiqué.