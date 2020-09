Officiel - Gabriel débarque à Arsenal !

Après Victor Osimhen, transféré au Napoli contre une cinquantaine de millions d'euros il y a quelques semaines, Lille boucle une deuxième grosse vente avec le départ de Gabriel à Arsenal !

Christophe Galtier et Lille perdent Gabriel ! Le défenseur central de 22 ans, arrivé en 2017 contre 3 millions d'euros, vient de s'engager avec Arsenal contre un chèque estimé à 30 millions d'euros. Le joueur, dont la valeur a été multiplié par 10, a disputé 52 matchs sous les couleurs lilloises, et a explosé la saison passée. Rapide et très physique, il vient donc renforcer l'équipe de Mikel Arteta, désormais abonnée aux achats au LOSC après Nicolas Pépé l'été dernier pour 80 millions.

"Nous souhaitons la bienvenue à Gabriel à Arsenal. Il a de nombreuses qualités qui nous rendront plus forts dans le domaine défensif et comme équipe. Il a prouvé avec Lille qu'il était un défenseur avec de nombreuses qualités exceptionnelles et nous sommes impatients de le voir grandir en tant que joueur d'Arsenal" a déclaré l'entraîneur espagnol dans le communiqué de presse.