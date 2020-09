Officiel - Gareth Bale fait son retour à Tottenham

C'est désormais officiel : Gareth Bale est de retour à Tottenham. Les Spurs ont officialisé, ce samedi soir, le retour du joueur gallois (31 ans), prêté pour la saison par le Real Madrid. Entre 2007 et 2013, l'ailier gaucher avait explosé aux yeux du monde entier avant de rejoindre la Maison Blanche pour un peu plus de 100 millions d'euros. Pour son deuxième passage sous les couleurs du club londonien, il arborera le numéro 9.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61