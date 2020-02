Officiel - Gen Shoji quitte déjà le TFC

Un an et puis s'en va ! Arrivé en janvier 2019 en provenance de Kashima Antlers (pour près de 3 M€), l'international japonais Gen Shoji quitte déjà Toulouse et retourne au pays du soleil levant, après 19 matchs joués dans le championnat de France. Le défenseur de 27 ans s'est engagé avec le Gamba Osaka. Précisons que le marché des transferts ferme le 27 mars au Japon.