Officiel - Giannelli Imbula quitte déjà Lecce

Prêté par Stoke City à Lecce cette saison, Giannelli Imbula quitte déjà les rangs du club italien. Le milieu de terrain relayeur de 27 ans a résilié son contrat, révèle la formation transalpine dans un communiqué officiel. Au total, en l'espace de six mois, il aura pris part à 4 rencontres toutes compétitions confondues (1 but inscrit). L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et du Toulouse Football Club va donc retourner en Angleterre, à Stoke City, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2021.