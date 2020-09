Officiel - Gonzalo Higuain rejoint l'Inter Miami

L'Inter Miami a annoncé ce vendredi l'arrivée de Gonzalo Higuain ! L'attaquant argentin (32 ans) signe libre après avoir résilié son contrat avec la Juventus Turin.

Blaise Matuidi a ouvert la voie à Gonzalo Higuain. Comme le milieu de terrain français, l'attaquant argentin s'est engagé en faveur de l'Inter Miami, la franchise de Major League Soccer détenue par David Beckham. Comme le milieu de terrain français, il avait préalablement rompu son contrat avec la Juventus Turin, qui courait jusqu'en juin 2021.

La Vieille Dame a donc accepté de laisser partir gratuitement l'ancien napolitain, pour qui elle avait pourtant déboursé 90 millions d'euros lors de son transfert en 2016. Il faut dire que son salaire n'était plus en adéquation avec son apport sur le terrain. Higuain avait d'ailleurs été successivement prêté au Milan et à Chelsea, lors de la saison 2018-2019, et s'il a terminé le dernier exercice avec 11 buts en 44 matchs sous les ordres de Maurizio Sarri, il n'entrait pas du tout dans les plans du nouvel entraîneur Andrea Pirlo.

Courtisé un peu partout en Europe, et notamment en Ligue 1 selon son entourage, le natif de Brest (32 ans) a donc décidé de quitter le vieux continent. Treize ans après son départ de River Plate pour le Real Madrid, le revoilà de l'autre côté de l'Atlantique.