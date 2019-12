Officiel - Gregoritsch rejoint Schalke 04 en prêt

Très peu utilisé par Augsbourg cette saison (6 apparitions en Bundesliga, aucun but), Michael Gregoritsch (25 ans) est prêté pour les six prochains mois à Schalke 04, actuel 5ème de Bundesliga et en course pour une qualification en coupe d'Europe à l'issue de la saison. Après Hoffenheim, St-Pauli, Bochum, Hambourg et donc Augsbourg, l'attaquant autrichien va ainsi découvrir un cinquième club allemand dans sa carrière.