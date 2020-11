Officiel - Gregory Sertic prend sa retraite et explique pourquoi

Libre de tout contrat depuis son départ de l'OM au mois de juin dernier et sans club depuis, Grégory Sertic a mis un terme à sa carrière. Le milieu de terrain de 31 ans a expliqué son choix, contraint et forcé, au micro de Canal +.

"Je ne me suis jamais remis de cette opération en 2015 subie à Bordeaux lors du premier match de la saison contre Reims" avoue Sertic, qui a souffert d'une rupture des ligaments croisés du genou. "J'ai su tenir les quelques saisons qui ont suivi, par le mental et grâce à un super staff à l’OM et aux Girondins qui m’ont permis de continuer physiquement. Au niveau chirurgical, j'ai eu deux opérations et le dernier chirurgien m'a dit : "Ce n'est plus possible". Les contraintes professionnelles du haut niveau n'allaient plus être possibles. Ça met un coup au moral car j'avais envie et j'ai toujours envie mais je n'ai plus la capacité d'être un joueur professionnel. Je ne veux pas boiter toute ma vie donc j’arrête". Sertic ne compte pas être éloigné très longtemps des terrains pour autant : "Ça fait bizarre de ne pas sentir cette pelouse mais un nouveau chapitre va s'ouvrir. Je vais me lancer dans les diplômes d'entraîneur. La transition va être courte. Je vais entraîner les petits, apporter mon expérience. Ça va être dur mais je suis entouré."