Officiel - Habib Maïga prolonge l'aventure avec Metz

Habib Maïga, arrivé à Metz en 2018, a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires et il est désormais lié au club jusqu’en juin 2024 ! Cette saison, le milieu de terrain de 24 ans a pris part à 26 rencontres de Ligue 1 (1 but et 2 passes décisives).

Après sa signature, l'Ivoirien a partagé sa joie sur le site officiel du club : "lorsque je suis arrivé au club à l’été 2018, j’étais blessé et le club a tout de même décidé de me faire confiance. Aujourd’hui, j’ai envie de rendre la confiance qu’on a placée en moi. Je suis très fier de prolonger pour deux saisons supplémentaires. Je suis forcément très heureux de poursuivre l’aventure messine car je me sens très bien ici".