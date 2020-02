Officiel - Hakim Ziyech a signé avec Chelsea

Annoncé le 13 février dernier, le transfert d'Hakim Ziyech à Chelsea est enfin bouclé. Le joueur de 26 ans, qui sera transféré à l'issue de la saison en provenance de l'Ajax contre 40 millions d'euros (+4 de bonus), a paraphé un bail de 5 ans avec les Londoniens ce dimanche. Les Blues se sont félicités de cette nouvelle sur les réseaux sociaux.

Ziyech, auteur de 8 buts et 21 passes décisives cette saison (32 matchs disputés), a livré ses premiers mots au site officiel du club. "Je suis ravi et fier d'avoir signé pour un club aussi énorme que Chelsea. J'attends la saison prochaine avec impatience et j'espère que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble".