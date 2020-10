Officiel - Hatem Ben Arfa débarque à Bordeaux !

Hatem Ben Arfa se relance ! L'attaquant de 33 ans, libre depuis son départ de Valladolid cet été, s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux ! Si la durée du bail n'a pas été dévoilée, les dernières rumeurs évoquaient un contrat d'un an (+1 en option) ! Après Lyon, Marseille, Nice, Paris et Rennes, le gaucher découvre son sixième club en France. Cible de Jean-Louis Gasset pour apporter de la folie à l'attaque terne des Bordelais, HBA va devoir rapidement se mettre dans le bain pour aider son équipe. D'autant plus qu'il représente, à l'heure actuelle, la seule et unique recrue des Bordelais sur le mercato. Après une année 2019-2020 presque blanche, le Français est attendu en forme dès le 18 octobre prochain face à Marseille.