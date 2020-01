Officiel - Hatem Ben Arfa rebondit au Real Valladolid !

Hatem Ben Arfa, libre depuis la fin de saison dernière, se lance dans une pige de cinq mois au Real Valladolid.

Il était temps ! Sept mois après la fin de son contrat au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa a enfin retrouvé un club. Comme pressenti depuis plusieurs jours, c'est au Real Valladolid que le milieu offensif français va tenter de relancer sa carrière, à 32 ans. Convaincu par Ronaldo, désormais président du club espagnol, il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison, comme on l'apprend dans un communiqué. Il sera présenté ce mardi en milieu de journée et débutera l'entraînement dès demain sous les ordres de Sergio Gonzalez, dont l'équipe pointe actuellement à la 16e place du classement de Liga.

Formé à Lyon, passé par Marseille, Nice, Paris et donc Rennes, Ben Arfa n'était sorti des frontières de l'Hexagone qu'entre 2010 et 2015, pour une aventure peu probante en Angleterre (Newcastle puis Hull City). Hédoniste, il a toujours clamé son amour pour le football pratiqué en Espagne et avait déjà failli rejoindre la Liga, quand le FC Séville avait tenté de concurrencer le PSG à son départ de Nice en 2016. Quatre ans plus tard, le voilà enfin de l'autre côté des Pyrénées.