Officiel - Herculano Nabian, pisté par les plus grands clubs européens, passe pro à Guimarães

Pisté par plusieurs grands clubs européens (dont Paris et Monaco) et déjà surnommé le Romelu Lukaku portugais, Herculano Nabian (16 ans) vient de signer son premier contrat professionnel jusqu'en juin 2023 (+2 ans en option). Malgré les intérêts étrangers, le Lusitanien est resté au sein de son club formateur, qui lui a fixé une clause libératoire à 60 millions d'euros. "Je suis extrêmement heureux de voir que la direction mise beaucoup sur moi, mais ce bonheur s'accompagne également d'un sentiment de grande responsabilité et de gratitude de voir mes qualités reconnues" a-t-il déclaré.

✍🏽Herculano Nabian assinou contrato profissional



🎤 Estou extremamente feliz por ver que a Direcção aposta muito em mim mas esta felicidade está acompanhada de responsabilidade e sentido de gratidão pelo reconhecimento”



➡️ Sabe mais: https://t.co/jih34hu1CW#Conquistadores pic.twitter.com/ynFvX5FDn0 — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) July 14, 2020