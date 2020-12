Officiel - Heug-Min Son remporte le prix Puskas !

La cérémonie "The Best FIFA Football Awards" bat actuellement son plein. Parmi les trophées en jeu ce soir, celui du plus beau but de la saison vient d'être remis. Luis Suarez, Giorgian De Arrascaeta et Heung-min Son prétendaient au titre et c'est finalement le sud-coréen qui l'emporte. L'ailier de Tottenham remporte ce prix Puskas suite à sa fabuleuse chevauchée face à Burnley.