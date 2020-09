Officiel - Ibrahim Sangaré quitte Toulouse pour les Pays-Bas

Un départ à Toulouse ! Le milieu de terrain de 22 ans Ibrahim Sangaré s'est engagé, ce lundi, avec le PSV Eindhoven (Eredivisie). Arrivé à Toulouse en 2016 en provenance de la Côte d'Ivoire, le joueur, qui était aussi dans le viseur de Southampton, a disputé 86 matchs avec les Pitchouns pour 2 buts et 5 passes décisives. Son transfert est estimé à 9 millions d'euros. "Ibrahim ajoute de la puissance, de la hauteur et de l'athlétisme à notre milieu de terrain", a déclaré le directeur technique John de Jong. "Ce sont des qualités spécifiques qui ajoutent de la valeur à notre équipe."

From 🇨🇮 via 🇫🇷 to 🇳🇱. (Y)our new midfield powerhouse is officially 🔴⚪️!#BienvenueIbrahim