Officiel - Ibrahima Diallo quitte Brest pour la Premier League

C'était attendu, c'est désormais officiel. Ibrahima Diallo (21 ans) quitte le Stade Brestois pour rejoindre Southampton. Le club anglais a déboursé 15 millions d'euros pour l'arracher au SB29, qui l'avait acheté 2 millions d'euros il y a un an à Monaco. À noter que c'est la plus grosse vente de Brest. En Angleterre, le milieu français a signé 4 ans.

