Officiel - Ighalo arrive à Manchester United

Cinquième de Premier League à six points de la quatrième place, Manchester United a mis les bouchées doubles en cette fin de mercato hivernal. Mercredi, les Red Devils ont annoncé la signature de Bruno Fernandes (25 ans) en provenance du Sporting CP. Mais contre toutes attentes, les dirigeants mancuniens ont réussi à boucler le transfert d'Odion Ighalo (30 ans) en l'espace de quelques heures !

Dans la nuit, le club a annoncé l'arrivée en prêt de l'attaquant nigérian. Au Shanghai Shenhua depuis février 2019, le natif de Lagos revient en Premier League jusqu'à l'issue de la saison, trois ans après son départ de Watford. Lors de son premier passage en Angleterre, chez les Hornets donc (juillet 2014-janvier 2017), il avait inscrit 17 buts en 55 matchs de championnat.

