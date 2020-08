Officiel - Iker Casillas prend sa retraite

Via un communiqué posté sur les réseaux sociaux, Iker Casillas (39 ans), écarté des terrains depuis plus d'un an en raison d'un problème cardiaque, a annoncé son départ à la retraite. Le portier espagnol, qui a remporté deux Euro (2008, 2012) et une Coupe du Monde (2010), se retire pour embrasser, probablement, une carrière de dirigeant.

"L'important est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène, car cela avec du travail et des efforts, vient seul et je pense pouvoir dire, sans hésitation, que cela a été le chemin et la destination de rêve" a-t-il déclaré.