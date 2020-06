Officiel - Iker Casillas retire sa candidature à la présidence de la Fédération espagnole

Après son infarctus survenu en 2019, Iker Casillas (39 ans) a intégré le staff du FC Porto où il évoluait depuis 2015. En février 2020, l'international espagnol (167 sélections) souhaitant donner un nouveau tournant à sa carrière, a annoncé sa candidature pour devenir le président de la Fédération Espagnole de Football (RFEF) et ainsi succéder à Luis Rubiales. Mais visiblement, l'ancien gardien du Real Madrid a complètement changé d'avis puisqu'il annonce ce lundi, via un communiqué, qu'il retirait sa candidature.

"Je souhaite annoncer que j’ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines élections RFEF récemment convoquées" écrit-il. "La principale raison m'ayant poussée à prendre cette décision est l'exceptionnelle situation sociale, économique et sanitaire dont souffre notre pays, ce qui fait que les élections sont reléguées au second plan. Je crois que c'est le moment de fédérer et non de diviser, parce que le football et la société en ont besoin". Casillas précise également que son retrait n'est pas définitif mais qu'il aimerait "un processus électoral juste, transparent et réellement participatif, cherchant le meilleur pour le football espagnol". Et selon lui, "en cette occasion (...) les conditions ne le permettent pas".