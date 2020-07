Officiel - Illan Meslier reste à Leeds United

C'était attendu, c'est désormais officiel : prêté avec option d'achat la saison dernière au club anglais, Illan Meslier (20 ans) est transféré définitivement à Leeds United. Pour s'attacher les services du désormais ancien portier du FC Lorient, qui a signé dans le Yorkshire pour trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2023, le promu en Premier League a déboursé une indemnité de 6,5 millions d'euros.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of goalkeeper Illan Meslier on a three-year deal