Officiel - Isaac Lihadji débarque au LOSC !

Dans les tuyaux depuis la fin du mois d'avril, la signature du jeune (18 ans) Isaac Lihadji à Lille est enfin officielle. L'attaquant, qui évoluait la saison dernière à l’Olympique de Marseille, rejoint les Dogues pour signer son premier contrat professionnel, portant sur les trois prochaines années, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"Je suis fier pour moi et ma famille et très heureux de signer mon premier contrat pro ici. Je veux leur faire honneur. Le projet, les supporters m’ont attirés, et j’ambitionne désormais d’intégrer le groupe, car je sais que c’est un club qui met les jeunes en valeur", a confié l'international U19 français. Sous les couleurs du club nordiste, il arborera le numéro 19.