Officiel - Jaap Stam débarque au FC Cincinnati

L'ancien défenseur international néerlandais (67 sélections, buts), Jaap Stam (67 sélections), vient d'être nommé nouvel entraîneur du FC Cincinnati. Le Batave, qui a déjà officié sur les bancs du PEC Zwolle, de l'Ajax Amsterdam (adjoint), du Reading FC, et du Feyenoord Rotterdam, a signé un contrat d'un an et demi avec la franchise de Major League Soccer.

"Pour moi, avoir l'opportunité de travailler en Amérique et de travailler en MLS pour un club comme le FC Cincinnati, c'est un rêve", a notamment déclaré Jaap Stam. Ce dernier sera présenté à presse ce vendredi par visioconférence.

We wanted to share some news... you'll want to watch to the very end.#AllForCincy // #FCCincy pic.twitter.com/9SdHsE8Xfb