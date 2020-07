Officiel - Jan Vertonghen annonce son départ de Tottenham

Comme attendu, Jan Vertonghen, en fin de contrat avec Tottenham, a fait ses adieux aux Spurs après huit années de bons et loyaux services. Ce lundi matin, le défenseur central belge de 33 ans, a tenu à rendre hommage au club londonien. "Mon temps dans ce club a touché à sa fin. Un triste jour pour de nombreuses raisons. Les amis que je me suis faits ici vont me manquer, le staff qui fait fonctionner ce club, jouer dans ce magnifique nouveau stade et évidemment vous, les fans" peut-on lire sur son compte Twitter.

Le Diable Rouge (118 sélections) a également partagé ses remerciements : "merci à tous pour votre soutien à travers les années. Vous êtes fantastiques. Nous avons de nombreux et incroyables souvenirs, mais pour le moment, c’est un au revoir". En revanche, le joueur expérimenté ne devrait pas manquer d'options pour rebondir. Dernièrement, un intérêt de la Roma à son égard était mentionné par la presse italienne.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) July 27, 2020