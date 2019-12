Officiel - Jardim licencié, Robert Moreno lui succède !

L'AS Monaco a officialisé ce samedi soir le licenciement de Leonardo Jardim. Le Portugais passe le flambeau à Robert Moreno.

C'était pressenti, c'est désormais officiel : Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco ! Le Portugais est remplacé par Robert Moreno à la tête de l'équipe première. Moins d'un an après son retour sur le banc monégasque, Jardim est donc licencié par les dirigeants asémistes pour la seconde fois. Malgré une victoire retentissante face au LOSC avant la trêve qui a permis au club de grimper à la 7ème place, le technicien lusitanien a été remercié par le club de la Principauté ce samedi soir. "Au nom du Président Dmitry Rybolovlev, je tiens également à remercier Leonardo Jardim pour l’ensemble du travail accompli et tous les succès obtenus ces dernières années. Leonardo et son staff ont fait le maximum pour maintenir le club en Ligue 1 la saison dernière, puis redonner à l’équipe la place qu’elle mérite dans notre championnat. Nous lui souhaitons bonne chance pour le futur" a commenté Oleg Petrov, le vice-président du club.

Son successeur sera donc Robert Moreno (42 ans), l'ancien sélectionneur de la Roja. Libre depuis la fin de son aventure avec la sélection espagnole, ce dernier a paraphé un contrat jusqu'en juin 2022 avec l'ASM. "Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Robert Moreno. Nous croyons beaucoup en lui et en ses capacités à mener l’équipe au succès. Nous lui souhaitons la bienvenue à l’AS Monaco" a déclaré Oleg Petrov. Le technicien espagnol prendra ses fonctions en début de semaine.