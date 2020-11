Officiel - Javier Mascherano annonce sa retraite !

Un immense joueur vient de raccrocher les crampons. Hier soir, en Argentine, Javier Mascherano a annoncé sa retraite a l'âge de 36 ans ! Retourné en Argentine et plus précisément à l'Estudiantes de la Plata en janvier 2020, le milieu défensif et défenseur argentin, passé par Liverpool et le FC Barcelone notamment, s'est expliqué : "J'ai vécu mon métier à 100 %, j'ai donné le meilleur de moi-même". Au Barça, il a rempli son armoire à trophées avec, entre autres, 5 Ligas, ou encore 3 Ligue des Champions.

💬 Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina" pic.twitter.com/UDU3WHwRb4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020