Officiel - Jean-Clair Todibo débarque à l'OGC Nice !

L’OGC Nice se renforce dans cette dernière ligne droite du mercato ! En effet, les Niçois viennent de boucler l'arrivée en prêt avec option d'achat de Jean-Clair Todibo (21 ans), en provenance du FC Barcelone. Le Barça a dévoilé les termes de l'accord dans son communiqué.

"Le FC Barcelone et Benfica ont trouvé un accord concernant le prêt de Jean-Clair Todibo à l'OGC Nice jusqu'au 30 juin. Le club français prendra le salaire du joueur à sa charge et aura une option d'achat de 8,5 millions d'euros, plus 7 millions en variables" est-il écrit.