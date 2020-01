Officiel - Jean-Kevin Augustin rejoint Leeds United

Six mois seulement après son arrivée à Monaco, Jean-Kevin Augustin rejoint Leeds, pensionnaire de Championship (D2 anglaise).

C'est ce qui s'appelle filer à l'anglaise. Très discret depuis son arrivée à Monaco, en prêt en provenance de Leipzig, l'été dernier (13 matchs toutes compétitions confondues, 1 but), Jean-Kevin Augustin rejoint ce lundi Leeds, actuel 2e du classement de Championship (D2 anglaise), toujours sous la forme d'un prêt.

Outre l'opportunité d'évoluer en Premier League la saison prochaine, si les dirigeants anglais venaient à l'acheter définitivement à Leipzig dans cinq mois, l'attaquant formé au PSG (22 ans) a probablement été convaincu par l'idée d'évoluer sous les ordres de Marcelo Bielsa, arrivé sur le banc des Whites à l'été 2018. St-Etienne, Rennes et Crystal Palace se seraient également renseignés sur sa situation au cours de ce mois de janvier.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig