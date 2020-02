Officiel - Jean-Michel Roussier quitte la présidence de Nancy

Arrivé à l'AS Nancy Lorraine il y a 17 mois, Jean-Michel Roussier jette l'éponge. Le président du directoire de l'ASNL a annoncé, ce mardi, mettre fin à ses fonctions immédiatement. Selon l'Est Républicain, ce dernier a pris cette décision devant la difficulté à pouvoir réussir sa mission. Il laisse le club nancéien à la 10ème place de Ligue 2.

"Jean-Michel Roussier met fin ce jour à ses fonctions de président de l’AS Nancy-Lorraine. C’est le terme d’une mission de 17 mois qui aura permis de revivifier les structures du club et de créer à nouveau les conditions de sa cession, tel que souhaité par l’actionnaire. Jean-Michel Roussier remercie Jacques Rousselot de sa confiance. Il tient également à témoigner sa gratitude à l’ensemble des joueurs, du staff et du personnel de l’ASNL pour cette riche et fructueuse collaboration" lit-on dans le communiqué de presse.