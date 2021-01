C'était attendu, c'est désormais officiel, Jean-Philippe Mateta débarque à Crystal Palace. L'attaquant français de 23 ans, passé par Le Havre et l'OL, est prêté 18 mois au club anglais par Mayence. À noter que ce prêt est assorti d'une obligation d'achat fixée à 17 millions d'euros selon les dernières rumeurs.

