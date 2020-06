Officiel - Jérémy Mathieu annonce sa retraite après une grave blessure

Alors qu'il avait initialement repoussé sa retraite en 2021 après la crise épidémique liée au coronavirus, Jérémy Mathieu a finalement annoncé sa retraite hier, la faute à une grave blessure au genou gauche contractée mercredi à l'entraînement. Le défenseur de 36 ans, cadre de l'équipe lisboète, s'est montré très affecté par cette décision. "Je pensais que je finirais ma carrière d'une autre manière, mais cela fait partie du football. Je me suis blessé ce (mercredi, ndlr) matin dans un duel. Je voulais tellement finir sur le terrain, mais le destin en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, j'ai passé 19 ans à vivre ma vie intensément avec des hauts et des bas, de la joie et des pleurs, des victoires et des défaites et des trophées incroyables. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que j'aimais et j'aimerais toujours."

Celui qui compte 5 sélections avec les Bleus entre 2011 et 2016 a reçu un message de soutien de la part de Bruno Fernandes, aujourd'hui à Manchester United. Le milieu portugais, qui l'a côtoyé deux ans et demi, tient à mettre en lumière les qualités du "vieux". "Aujourd'hui, j'ai reçu des nouvelles qui m'ont rendu triste, j'ai appris que le meilleur défenseur central que j'ai jamais eu en tant que coéquipier s'était blessé et qu'il a donc décidé de mettre fin à une carrière pleine de titres et de moments inoubliables. Ça a été deux ans et demi d'apprentissage, de paris éternels à l'entraînement pour savoir qui marquait le plus de coups francs, deux ans et demi pour voir la magie sortir d'un défenseur central, oui d'un défenseur central. Celui qui défend normalement par sa position, mais il était plus que cela. C'était un central avec une qualité de n°10 et une vitesse de latéral !"