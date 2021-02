Officiel - Jérôme Arpinon licencié !

Le Nîmes Olympique se rapproche tout doucement de la Ligue 2 depuis plusieurs journées et pointe actuellement à la dernière place du classement. En comptant quatre points de retard sur le premier non-relégable, les dirigeants des Crocodiles devaient réagir et ils ont décidé de se séparer de Jérôme Arpinon.

"Son message ne passait plus et il n'était plus en phase avec le projet sportif du club" a avoué une source proche du vestiaires à Midi Libre. Dans l'attente de l'arrivée d'un nouvel entraineur à la tête de l'équipe, c'est son adjoint Pascal Plancque qui assurera l'intérim selon le communiqué du club.