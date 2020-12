Officiel - Jesé et le PSG, c'est terminé

C'était attendu, c'est désormais officiel : Jesé Rodriguez (27 ans) quitte le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a officialisé, ce dimanche, la rupture à l'amiable du contrat de l'attaquant espagnol, arrivé en 2016 en provenance du Real Madrid. "Le Paris Saint-Germain et Jesé Rodriguez se sont mis d'accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021", indiquent les Rouge-et-Bleu dans leur communiqué. Arrivé contre 25 millions d'euros, le joueur ne s'était jamais imposé aux abords du Parc des Princes et avait été prêté successivement à Las Palmas, Stoke City, au Betis Séville et au Sporting. Au total, il n'aura pris part qu'à 18 matches avec la tunique parisienne, pour 2 buts inscrits.

