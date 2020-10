Officiel - Joachim Andersen quitte l'OL direction Fulham

Recruté l'an dernier pour la très coquette somme de 30 millions d'euros (24 M€ + 6 M€ de bonus potentiels) en provenance de la Sampdoria de Gênes, Joachim Andersen (24 ans) quitte déjà l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central danois est prêté à Fulham, promu en Premier League, pour la suite de la saison. Ledit prêt est payant (1 M€ + 1 M€ en cas de maintien des Cottagers en Premier League) et ne comporte pas d'option d'achat. Pour rappel, le Scandinave est sous contrat avec le club rhodanien jusqu'au 30 juin 2024.

Late move. 🇩🇰



Good to have you, Joachim Andersen! 🥳#GreatDane