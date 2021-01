Officiel - Joakhim Maehle signe à l'Atalanta !

Tout proche de rejoindre l'Olympique de Marseille l'été dernier, Joakim Maehle est parvenu à quitter Genk cet hiver ! En effet, le latéral droit vient de s'engager avec l'Atalanta Bergame pour un transfert avoisinant les 8 millions d'euros. La durée du contrat du joueur de 23 ans n'a pas été communiquée.

Ora è ufficiale: Joakim #Mæhle è un nuovo giocatore dell'Atalanta! 🙌 Velkommen Joakim! 💪🇩🇰



Now it's official: Joakim Mæhle is a new #Atalanta player! 🤩 Welcome Joakim! 🖤💙

⠀#WelcomeMæhle #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/86n739pYwd