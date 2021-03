Officiel - Joan Laporta est le nouveau président du FC Barcelone !

Le FC Barcelone change de président ! Très attendue depuis la démission de Josep Bartomeu, l’élection du nouveau dirigeant a été organisée ce dimanche dans la ville catalane. Alors que trois candidats étaient en course, un d’entre eux a remporté haut la main le vote des socios : Joan Laporta.

Déjà président par le passé, entre 2003 et 2010, l’homme d’affaire de 58 ans a écrasé les élections avec 54,28% des votes. A la tête d’un projet ambitieux, ce dernier tentera de conserver Lionel Messi à l’issue de la saison. Il sera aussi dans les tribunes du Parc des Princes mercredi pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au PSG.

🗳 2021 ELECTION 🗳



The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe