Officiel - Joël Veltman quitte l'Ajax pour la P.League

Présent à l'Ajax Amsterdam depuis ses 10 ans, Joël Veltman quitte son club formateur pour la Premier League ! Le défenseur, âgé de 28 ans et lié au club jusqu'en juin 2021, était notamment dans le viseur de l'OM ces dernières semaines mais il s'est engagé avec Brighton. C'est l'Ajax qui vient d'annoncer la nouvelle sur son compte twitter, sans donner plus de détails concernant les montants de la transaction.

Thanks for 18 years of everything, @Joel_Veltman. ♥️#FarewellJoel