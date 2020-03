Officiel - John Obi Mikel claque la porte de Trabzonspor à cause du coronavirus

Alors que les principaux championnats européens ont fermé les uns après les autres la semaine dernière, la SüperLig turque est encore ouverte. Une hérésie pour John Obi Mikel, qui avait fait part de son inquiétude le week-end dernier sur les réseaux sociaux. "Il y a plus dans la vie que le football. Je ne me sens pas à l'aise et je ne veux pas jouer au football dans cette situation."

Le milieu nigérian (32 ans) a joint la parole aux actes en résiliant son contrat avec Trabzonspor. Le club turc, actuel leader de son championnat, l'a annoncé mardi soir dans un communiqué. Obi Mikel, qui était sous contrat jusqu'en 2021, a renoncé à plus d'un an de salaire.