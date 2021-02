Officiel - Jorge Sampaoli est le nouvel entraineur de l'OM !

André Villas-Boas a démissionné avant d'être mis à pied par sa direction en janvier dernier et Nasser Larguet assure, depuis, l'intérim. Après des mois de rumeurs, c'est désormais officiel, Jorge Sampaoli est le nouvel entraineur de l'Olympique de Marseille ! L'ancien sélectionneur de l'Argentine s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec le club phocéen et a déjà livré ses premiers mots en tant que coach de l'OM.

"On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que le Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur" a déclaré le technicien argentin.