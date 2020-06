Officiel - Juanma Lillo rejoint Guardiola à Manchester City

Ce qui était pressenti depuis plusieurs jours est désormais officiel : Juanma Lillo (54 ans) retrouve Pep Guardiola à Manchester City pour y devenir son adjoint. L'Espagnol va donc occuper la place laissée vacante par Mikel Arteta, devenu entraîneur d'Arsenal en décembre dernier. En 2005, Guardiola et Lillo avaient déjà collaboré puisque ce dernier avait attiré l'ancien entraîneur du Barça à Dorados de Sinaola au Mexique.

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach 👌⁣

⁣

🔵 #ManCity https://t.co/gkmgeuRrSe