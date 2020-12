Officiel - Jurgen Klopp désigné entraîneur de l'année !

Les entraîneurs sont également au centre de la cérémonie "The Best FIFA Football Awards". Trois techniciens convoitaient le titre de coach de l'année : Marcelo Bielsa (Leeds), Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool). Et pour la deuxième fois de suite, c'est l'entraîneur des Reds qui remporte ce trophée. Le technicien allemand est récompensé après avoir mené Liverpool au titre de Premier League tant attendu depuis 30 ans.