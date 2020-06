Officiel - Kader Bamba prolonge avec le FC Nantes !

Bonne nouvelle pour les supporters du FC Nantes ! En effet, les Canaris viennent d'annoncer, via les réseaux sociaux, la prolongation de contrat de Kader Bamba ! L'ailier de 26 ans, initialement lié au club jusqu'en 2022, s'installe désormais dans la durée avec le club de Loire-Atlantique puisque son nouveau contrat se termine en juin 2024 ! Pour sa première saison, l'attaquant droit a réussi un bon exercice avec 27 matchs de L1 pour 1 but et 3 passes décisives.

