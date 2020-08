Officiel - Kamil Glik quitte l'AS Monaco pour Benevento

Une page se tourne à l'AS Monaco. Arrivé à l'été 2016, avant de devenir champion de France quelques mois plus tard, Kamil Glik quitte le club du Rocher. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, l'expérimenté défenseur polonais (32 ans) s'est engagé en faveur de Benevento, fraîchement promu en Serie A, jusqu'en 2023.

Un retour en Italie pour celui qui était arrivé en Principauté en provenance du Torino, contre un peu plus de 10 millions d'euros. En difficulté ces dernières saisons, Glik part tout de même avec un total de 167 matchs sous le maillot monégasque, pour 16 buts. Pour le remplacer, l'ASM s'est déjà offerte les services d'Axel Disasi.

