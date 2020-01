Officiel - Kevin Constant met un terme à sa carrière

Ce mardi, via une story Instagram, Kevin Constant a annoncé mettre un terme définitif à sa carrière. "Pour des raisons personnelles, j'ai pris la décision d'arrêter officiellement ma carrière de footballeur professionnel. C'est la décision la plus difficile de ma vie et c'est avec beaucoup de tristesse que je dis adieu au football".

Le Guinéen de 32 ans, passé notamment par Toulouse (2006-2008) et Châteauroux (2008-2010), évoluait depuis un an au Tractor Sazi (D1 iranienne). Il a, par ailleurs, décidé de prendre ses distances avec les réseaux sociaux. "Il est temps pour moi de consacrer mon temps à mes enfants, à ma famille et à mes projets futurs. Je quitte ce monde pour retrouver une vie simple, la vraie vie, loin des caméras. C'est la raison pour laquelle je quitte également les réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir soutenu. Vous étiez plus de 50 000 personnes à me suivre. Adieu".