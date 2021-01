Officiel - Kévin Denkey quitte le Nîmes Olympique

C'était attendu, c'est désormais officiel : Kévin Denkey (20 ans, 10 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive) quitte le Nîmes Olympique. À six mois du terme de son contrat (30 juin 2021), l'attaquant togolais, arrivé chez les Crocos en juniors en 2013, s'est engagé pour trois saisons et demi avec la formation belge du Cercle Bruges, soit jusqu'au 30 juin 2024. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

