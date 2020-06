Officiel - Kevin N'Doram transféré de l'AS Monaco au FC Metz

C'était attendu, c'est désormais officiel : Kevin N'Doram (24 ans) reste au FC Metz. Prêté en Moselle par l'AS Monaco lors de la saison 2019-2020, le milieu de terrain défensif (22 matches joués toutes compétitions confondues) vient d'être définitivement transféré sous les couleurs des Grenats. Il s'est engagé pour quatre saisons et est désormais lié avec le club à la Croix de Lorraine jusqu'au 30 juin 2024.

"Je suis très heureux et très fier de poursuivre l'aventure avec le FC Metz. Le projet messin m'a séduit et le club m'a prouvé qu'il avait une grande confiance en moi. Désormais, j'ai hâte de retrouver les terrains et le championnat. Je suis impatient de pouvoir continuer à montrer ce que je vaux", a indiqué l'international espoirs français (2 sélections) suite à l'officialisation de la transaction, dont le montant n'a pas fuité.

