Officiel - Kévin Théophile-Catherine prolonge au Dinamo Zagreb

Passé par les Verts entre 2014 et 2018 (142 matches joués toutes compétitions confondues, 1 but), Kévin Théophile-Catherine (30 ans) vient de prolonger son engagement sous les couleurs du Dinamo Zagreb, qu'il avait rejoint à l'été 2018. En fin de contrat au 30 juin, le défenseur central ou latéral droit a signé un nouveau bail de trois ans en faveur du club croate, soit jusqu'en 2023.

"Mon souhait premier était de rester au Dinamo. Ma famille et moi nous sentons bien à Zagreb et le Dinamo est un club où je veux passer encore plus de grands moments. Nous avons fait de grandes choses au cours des deux dernières saisons, mais je reste pour faire encore mieux qu'avant", a lancé l'ancien rennais suite à la signature de son nouveau contrat.